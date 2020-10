«Tenim un equip que ens agrada i ens fa gaudir, però això s'haurà de demostrar a la pista en partits de Lliga»

«Tocar de peus a terra». Aquesta és la recepta de Carles Marco abans de l'estrena de demà a la LEB Or (contra l'Alacant a Fontajau) i després d'una pretemporada en què els gironins han guanyat els cinc partits que han disputat: «Estem motivats i amb ganes de començar»

«Ens agradaria jugar el millor possible en atac, intentar córrer, intentar passar-nos bé la pilota, controlar els espais...» Sap de qui és aquesta frase?

És clar, és meva.

Sí, la va dir abans de començar la pretemporada. Creu que va pel camí d'aconseguir-ho?

Ho estem intentant. Intentem jugar bé, córrer quan podem i jugar amb els millors espais possibles. Ens vam proposar tenir uns principis fonamentals que fes que la gent ens identifiqués com a equip. Durant la pretemporada hi ha hagut moments que, amb la nostra intensitat defensiva i agafant el rebot, hem pogut córrer; hi ha hagut moments on hem aprofitat bé els espais i trobar bons tirs... Però, evidentment, hem de seguir millorant perquè encara que s'hagi vist el joc que volem durant alguns moments encara necessitem la regularitat per allargar-ho en el temps. I que així aquesta identitat que volem tenir com a equip sigui visible.

Aquell mateix dia va completar l'anàlisi avisant que «per això necessites també defensar de manera agressiva». És evident que a l'equip hi ha jugadors amb molts punts a les mans, el treball a darrere és el dubte?

Aquest dubte m'ha quedat esvaït, perquè l'equip treballa. Que l'altre dia el Lleida ens fes 24 punts a la primera meitat en Lliga Catalana deixa clara la nostra intensitat defensiva. Poso com a referència el Lleida perquè és un equip de la nostra categoria que ha estat jugant molt bé en aquesta pretemporada. Tinc dubtes perquè encara no hem començat la temporada oficial, però no dubto pel que fa a esforç i les ganes dels jugadors de fer bé les coses en defensa.

Els dubtes sobre l'agressivitat són més en el joc interior que no pas en l'exterior?

No tinc dubtes per l'esforç de tots, però, per la tipologia de jugadors que tenim, no és el mateix quan tenim en pista en Biram (Faye) per la seva intensitat i agressivitat, a la que pot tenir en Davis (Rozitis), que potser no se li veu aquella intensitat en la sortida d'un bloc directe però fa 2,13 i pot fer una ajuda i agafar rebots que, potser, no ho pot fer un altre. Apretem amb els exteriors, però els interiors, cadascú en la seva mesura, també ho fan.

A la Lliga Catalana va repartir molt els minuts entre 11 jugadors. En Lliga això canviarà?

Contra el Lleida vaig pautar els minuts i tots van jugar com en pretemporada, bé cinc ho van fer cinc minuts més perquè van jugar la pròrroga, i el camí és que, si tots entrenem bé tothom pugui participar, però, evidentment, hi ha partits que alguns jugadors jugaran més que altres per com estan, per com han entrenat o per les característiques del rival. A partir d'ara hi haurà rols més definits que en pretemporada.

La plantilla està molt compensada, però, en bàsquet d'elit és complicat que tothom estigui content. Per exemple, els quatre alers (Font, Llorca, Busquets i Sevillano), segur que tots quatre estan convençuts que han de jugar molt.

És perfecte que podem tenir aquesta competència interna, que tothom cregui que pot jugar molts minuts, i que tinguem la versatilitat per canviar posicions. En pretemporada, Sevillano i Llorca s'han perdut dos partits i en Logan ha jugat de «3», ho hem fet amb dos bases, Schaftennar ha jugat al «5». Però ja es comença a veure qui fa bé algunes coses i qui fa bé algunes altres. I ells també ho saben i veuen els rols que hi haurà en la pretemporada. Però és cert que, en el bàsquet actual no ens podem permetre quatre o cinc minuts on l'equip baixi la intensitat perquè el jugador que està en pista es relaxi.

En pretemporada no han perdut. Cinc partits, cinc victòries. Com es frenen les expectatives?

Tocant de peus a terra. Han estat partits de preparació i només dos contra un equip, el mateix, de la nostra categoria. La pretemporada no pot ser una referència, ho serà diumenge contra l'Alacant. El que he de fer és pensar que som un equip nou en la categoria, que tenim un equip que ens agrada i ens fa disfrutar en els entrenaments, però que tot això s'haurà de demostrar a la pista. Ens trobarem equips amb més experiència, o més talent, que nosaltres i que haurem de treballar.

La modèstia està bé, però la gent es pot quedar amb què «el Girona no ha perdut cap partit».

No és modèstia, és prudència. No hem perdut, però això no és real. Per exemple, en la Liga Endesa (ACB) el Fuenlabrada va fer una pretemporada magnífica, sense perdre cap partit, i encara no ha guanyat en Lliga; i altres que en van perdre molts en pretemporada i que ara estant a dalt de tot.

Així segur que no em parlarà d'objectius concrets pel que fa a la classificació.

Hem d'anar veient com comencem i a veure com va. La realitat no és la pretemporada, la realitat és jugar contra equips de la nostra lliga. Hem d'anar a Mallorca, que vinguin aquí Castelló i Alacant... Així serà com anirem veient com som de competitius. Ara mateix som ambiciosos possibles, però marcar-nos objectius quan encara no hem començat no és possible. El repte és estabilitzar-nos en aquesta lliga, que és molt difícil i més en el format amb què es jugarà aquest any.

«Estabilitzar-nos a la Lliga...»

És que venim de LEB Plata, hi ha molts equips que porten molts anys jugant a aquesta lliga i cada temporada pensen en seguir-la jugant i no en mirar més amunt. A poc a poc, la Lliga ja ens anirà posant a on ens toca.

El sistema de competició fa que caure al grup de baix a la segona fase pugui ser molt perillós. Hi pensa?

Suposo que ho deuen tenir present tots els equips, perquè si estàs en el grup de baix, hi ha un quaranta-quatre per cent de possibilitats de tornar a LEB Plata. No hi penso massa, perquè és posar-nos una pressió innecessària. Hem d'anar competint partit a partit i ja tindrem temps de mirar les victòries i derrotes que acumulem. Però, evidentment el sistema és molt perillós

Aquests dies, el president (Marc Gasol) volta per aquí i té una visió molt directa del que fan dins de la pista. Està satisfet amb el que veu?

Espero que sí. En Marc en sap molt de bàsquet, n'hem parlat i està content amb el que veu. Està content amb la intensitat, amb com estem treballant i espero que segueixi content

S'estrenaran contra l'Alacant. Un dels millors, o tal vegada el millor, equip del grup. Una pressió afegida d'entrada?

L'Alacant ha fet una de les millors plantilles de la competició. Després veurem com juguen com a equip, però tenen gent amb molta experiència i talent que ha jugat en categories superiors. Començar contra l'Alacant no és una pressió, nosaltres tenim ambició per jugar contra ells. Estem motivats i amb ganes de començar, sigui qui sigui el rival.

Què li han semblat els rivals en la pretemporada?

Ens hem centrat en com podíem millorar nosatres, però lògicament, també ens hem fixat molt en el que ha fet l'Alacant. Hi ha incògnites, moltes. Hem de veure com ens afecta la pandèmia, si hi ha aturades, si no n'hi ha. Sí que veiem que hi ha equips que ho han fet molt bé durant la pretemporada, altres als que tot just els hi acaba d'arribar algun jugador i van de menys a més.

Quin li ha agradat? Algun que l'hagi sorprès?

M'ha agradat molt el Lleida, tot i que veient la plantilla que ha fet ja m'ho esperava, però crec que serà un equip que estarà bé; ara estava veient un partit del Canoe contra l'Alacacant i la veritat és que Canoe juga bé. Però, de moment, encara he vist poc dels nostres rivals.