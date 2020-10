La Tramun i el ral·li Costa Brava Històric tiren endavant però s'ajorna la Lliga EBA

Les restriccions marcades per la Generalitat per intentar frenar l'expansió del coronavirus aturaran, com a mínim fins al mes que ve, les competicions de base i de categories territorials catalanes. Però més enllà dels partits de categories professionals o de lligues a escala estatal, que sí que encara estan permesos, a Girona també es podran disputar dues competicions de referència gràcies al seu caràcter internacional. Les ribes del Ter de la capital, per exemple, seran l'escenari diumenge de la 22a edició d'un autèntic clàssic del MTB, La Tramun, mentre que ahir ja va arrencar a Palamós el ral·li Costa Brava Històric, que entre avui i demà disputarà les seves dues etapes principals. En canvi el que no començarà demà serà la Lliga EBA de bàsquet. Bisbal i Quart hauran d'esperar una setmana més, segons la Federació, que va optar per ajornar set dies aquesta competició davant l'augment d'infectats.

Francesc Ferragutcasas, secretari del BTT Fornells, organitzador de la Tramun, que arriba a la 22a edició, explica que «teníem quatre curses, però només hem pogut mantenir la prova inclosa a l'UCI Marathon Series, i hem hagut de cancel·lar la Tramunkids, la cursa curta amb cadets i júniors, i la versió Open llarga». Esperen entre 250 i 300 corredors, després que hagin reobert les inscripcions i que alguns participants amb llicència de competició que feien alguna de les altres modalitats ara es passin a la cursa UCI. Segons Ferragutcasas «mai ens hem plantejat cancel·lar la Tramun, o ens fan plegar o la tirem endavant, perquè el recorregut es prepara tot l'any, porta moltes hores de feina i, per respecte a tota la gent que mobilitzem, si es pot fer, es fa».

Sebastien Carabin, el campió francès, que ja sap què és guanyar a Girona, serà un dels participants destacats. La cursa arrenca diumenge a primera hora del matí a la Vall d'en Bas, seguirà per la serra de Marboleny amb avituallament a Sant Feliu de Pallerols, passarà per les Encies i seguirà per la Vall de Llémena, Sant Gregori i Girona. S'espera que el guanyador arribi a les ribes del Ter al voltant de les dotze del migdia. A diferència d'altres anys no hi haurà servei de bar, per evitar aglomeracions.



La Lliga EBA, ajornada

La Federació Espanyola de bàsquet va comunicar ahir que ajornava l'inici de la conferència C de la Lliga EBA (on competeixen els equips catalans). El Bisbal-Mataró i el Joventut B-Quart, per tant, es jugaran més endavant. La competició en principi arrencarà el dia 24 d'octubre amb els partits Alfindén-Bisbal i Quart-Badalonès.