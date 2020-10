«Si mantenim el nivell d'excel·lència de l'any passat, no hem de renunciar a res»

És arriscat començar una lliga que ningú sap si es podrà acabar, ni com?

Evidentment, això és una inquietut que tots tenim. Aquesta por al cos que la pandèmia s'allargui i que la Lliga s'hagi d'aturar hi és. Nosaltres mirem de fer el que podem, aplicant totes les mesures de seguretat possibles. Ho fem de la millor manera, amb els protocols de distància i higiene. Està clar que testos PCR no ens en podem fer setmanalment, però dels ràpids ja n'hem passat diversos. Dins del que podem gestionar ens n'estem sortint bé. De moment, i toquem fusta, no hem tingut cap positiu.

Se li ha fet llarga l'aturada?

Si, s'ha fet llarg, més que pel temps, per la incertesa que hi ha hagut des del primer moment. I encara no tenim cap seguretat. Tot ha sigut difícil però el març queda lluny i diumenge tornem a competir.

Li molesta que no es tingui en compte la Segona B com una lliga «professional»?

Evidentmenet que sí. Tots els que estem a Segona B ho som, de professionals, ens dediquem a això. Cotitzem a la Seguretat Social, declarem a Hisenda, i tenim uns horaris marcats i unes funcions molt clares. El futbol hauria de fer un pas en aquest sentit per reconèixer-nos, a veure si ara amb la creació de la Primera i la Segona Divisió RFEF arriba. Necessitem més suport i ajuda per no tenir els problemes amb els quals ens hem trobat.

Han arribat pocs jugadors, gent com Delgado, Escoruela i Batalla. El millor fitxatge és mantenir el bloc?

Si, fa uns anys que estem amb un bloc i això és reconeixement perquè ens ha donat bon rendiment. L'any passat vam quedar-nos amb la idea que repetir el grup era el millor que podíem fer i així ho vam aplicar. És per estar satisfets, i si ha marxat Pep Chavarría ha sigut per millorar, per pujar a Segona amb el Saragossa. La campanya passada ens vam quedar amb el dubte de saber què hauria passat si s'hagués acabat. Estàvem en el millor moment de la temporada quan va arribar el confinament. Érem un bloc difícil de guanyar. No sé si hauríem arribat a jugar el play-off, però hi hauríem estat a prop. Va ser una pena.

La pretemporada ha anat de menys a més. Era el més normal?

Sí, era el més normal, les primeres setmanes de pretemporada vam tenir lesions que van dificultar la progressió de l'equip. Em quedo amb la resposta i la millora que ha anat arribant. Jo estava tranquil perquè sabia que a mida que recuperéssim la gent aniríem a més. Era conscient que la millora arribaria. Ara estem preparats per competir a la Lliga, tot i que diumenge a Cornellà tindrem la baixa d'Álvaro Salinas, que va tenir un trencament del lligament del turmell i en pot tenir encara per un mes.

Ja s'ha aclarit amb el sistema de competició? A què aspirarà l'Olot?

És un sistema estrany i complicat, cert, però ja l'hem assumit. Em sembla bé que hi hagi un pas intermedi entre Segona i la Segona B actual. És bo que hi hagi una divisó que sigui un estímul per als equips de la segona B actual, que hi doni professionalitat. Nosaltres el primer que hem de fer és saber quins rivals tenim, de gran potencial, però a la vegada també som conscients que tenim capacitat i volem estar al més amunt possible. Sempre hem funcionat amb reptes a curt termini, amb el dia a dia, i amb aquesta idea funcionarem. La nostra il·lusió és anar creixent com a club i com a equip i veure on som capaços d'arribar. Si tenim l'excel·lència de l'any passat no renunciem a res.

En una lligueta d'onze, un mal inici es pot pagar car?

No vull pensar en això. Hem de jugar sense por, sense angoixa, sense pensar si són 20 partits en lloc de 38. Hem d'estar tranquils i jugar sense por, amb valentia, i pensant en objectius a curt termini.