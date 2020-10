La Generalitat no planteja que hi hagi aficionats al Barça-Ferencváros

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, va dir ahir que no preveuen que hi hagi públic al Camp Nou per a l'estrena a la Lliga de Campions dimarts que ve contra el Ferencváros ni en el Clàssic del dia 24. El club blaugrana havia fet un pla per posar un miler de persones a l'estadi. «Amb la situació d'ara és molt difícil que ens puguem plantejar que hi hagi públic als estadis. No podem avançar-nos, ho anirem valorant. Però ara, per a un primer partit, no», va dir a Catalunya Ràdio. La UEFA, a diferència de LaLliga, admet públic si les autoritats locals ho validen.