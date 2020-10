«Encara que sigui fictici, perquè som els més petits, l'objectiu és acabar primers»

Amb quin sentiment s'afronta l'inici de la Lliga, enmig d'una pandèmia?

Ara mateix tinc sensacions molt diferents. Per una banda, no ens ha agradat estar tant de temps sense poder fer la nostra feina. Set mesos han sigut molts mesos i ho hem trobat a faltar. D'altra banda ho afrontem amb molta incertesa. Primer, perquè no saps què passarà demà respecte als contagis, que tornen a anar en augment, però també amb incertesa esportiva. Estem acostumats a una metodologia de treball, a fer les pretemporades quan toca, i sabent en quin nivell has acabat la temporada anterior. Ara ens trobem en una situació nova, el curs passat no es va acabar, i qui s'adapti millor a les circumstàncies s'endurà el gat a l'aigua. La incertesa també arriba pel nou sistema de competició, abans sabies que hi havia 38 jornades i que un mal inici el podies corregir. Ara, si falles, et pot condicionar tot l'any. Però vaja, tot i que som els més petits i modestos, també estem il·lusionats i amb ambició per fer les coses bé.

Set mesos sense jugar, un ERTO a la plantilla, incertesa pel format de la nova Lliga... ha sigut dur?

Ha sigut llarg, dur i difícil. I sí, nosaltres vam fer un ERTO fruit de les circumstàncies però quan el vam aixecar vam pagar el contracte íntegre a tota la plantilla restant el que havien cobrat de l'atur. Nosaltres a Llagostera les fem, aquestes coses, i això, si ja de per si som els més petits, encara ens posa en més desavantatge en relació amb els altres rivals de la categoria.

Li agrada el sistema de competició?

Ho podré dir d'aquí a un temps en funció de com ens vagin els resultats. Ara és una incògnita. Entenc que s'havia de fer una cosa diferent fruit de les circumstàncies del coronavirus, però dit això no entenc certes coses que han passat, no entenc per què el nostre grup és d'onze equips i la majoria dels altres de només deu. Això vol dir que competint en un grup on és un 10% més difícil assolir l'objectiu. No entenc per què es van ascendir alguns equips perquè sí, fins tenir una categoria amb 102 clubs. Però vaja, ens hem d'atendre a això. Ens toca competir, callar i jugar.

Compta tenir públic al Municipal?

Espero que sí, comptem tenir-hi públic. Com que, per sort o per desgràcia, tampoc en tenim tant, si hi ha una limitació de l'aforament del 50% no ens impedirà que pugui venir la nostra gent al camp. De moment puc dir que els seguidors estan responent bé a l'hora de tramitar els carnets de soci. Per a nosaltres això és una necessitat extrema. Els diners que teníem del fons de compensació de l'LFP pel descens es van acabar l'any passat, i ja els vam fer durar quatre temporades en lloc de tres, com havíem dit inicialment. A més tenim un altre desavantatge, que, com que vivim en un poble petit, l'ajuda de l'Ajuntament és zero. Per tant, necessitem els diners dels socis, els del bar, els de la publicitat, els que et donen per jugar a Segona B, els de la televisió, i tot suma. Però tenim dificultats grans tot i haver ajustat la plantilla a un pressupost ínfim.

A què aspiren, d'entre les quatre possibilitats que tenen de cara a la temporada que ve?

El millor seria pujar a Segona A un altre cop, òbviament. Com diu, hi ha quatre opcions per a l'any que ve en funció de com ens vagi aquest i no entenc com es pot fer tan malament. Amb la restructuració jo no faria que cap equip baixés i per altra banda en pugen més de Tercera que mai a la nova Segona RFEF. Anirem partit a partit, a veure fins on podem arribar. Tot el que no sigui acabar últims estaria bé perquè això, sent els més petits, seria el més normal que ens passés. Ara, l'objectiu és quedar primers, encara que sigui fictici. La Segona B sempre ha sigut dura, i ara més. No és el mateix acabar setè d'onze equips que catorzè de vint. Veurem fins on arribarem.