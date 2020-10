Palamós alberga per quart any consecutiu el ral·li Costa Brava Històric. Ahir es va fer la cerimònia de sortida i l'etapa pròleg «Calonge i St. Antoni». Avui a les tres de la tarda arrencarà la segona etapa, que s'acabarà de matinada, mentre que la darrera jornada es viurà dissabte a partir de les dues del migdia. Per diumenge quedarà l'entrega de trofeus al podi del passeig de Palamós (11.00). La prova recorrerà un miler de quilòmetres. amb 80 equips inscrits.