Spar girona La bombolla prèvia de l'Eurolliga es jugarà a Turquia

? «El nostre club entén que la situació actual no és la més adient per celebrar la bombolla a Fontajau. Un cop la situació sanitària sigui estable, la intenció de l'Spar Girona és la d'organitzar una de les rondes posteriors a Girona i, d'aquesta manera, portar a Fontajau el millor bàsquet europeu», d'aquesta manera confirmava ahir l'Spar Girona que l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga del 28 d'octubre no es jugarà a Fontajau. La FIBA ha descartat la candidatura gironina acceptant la de l'Izmit Belediyespor turc, que acollirà tant el partit entre l'Uni i el Sepsi romanès com el de les amfitriones amb el Miskolc hongarès.