El basc Aritz López Garai ha sigut l'escollit per fer-se càrrec de la banqueta de l'Albacete després de la destitució de Lucas Alcaraz degut els mals resultats de l'equip, penúltim a la classificació amb un punt de quinze. De 39 anys, López Garai té experiència a la categoria de plata, on hi ha entrenat el Reus (41 partits), Numància (42) i Tenerife (16).