Ucraïna i Espanya es veuen les cares afeblides per les lesions

La selecció espanyola torna a l'Olímpic de Kíev, on va tocar el cel la seva generació d'or el 2012 aconseguint la segona Eurocopa consecutiva, amb un Mundial pel mig. L'equip ara s'enfronta a Ucraïna minvat per les baixes i amb l'objectiu de mantenir la solidesa per accedir per primer cop a la fase final de la Lliga de Nacions.

Thiago, flamant fitxatge del Liverpool, és baixa i no és pas l'única. Tampoc podran jugar Fabián Ruiz ni Dani Carvajal. Dues baixes se sumen a última hora. Diego Llorente i Gerard Moreno estan descartats per problemes musculars. Cap dels dos ha viatjat a Kíev. L'absència del punta condiciona, i de quina manera, el fet de jugar sense un nou de referència. Després de ser suplent l'altre dia en la victòria contra Suïssa, es perfila com a novetat Rodrigo Moreno en un atac que també disposarà segurament d'Adama Traoré. També té moltes opcions de jugar Dani Ceballos, mentre que el dubte de Luis Enrique és el de saber si Ansu Fati jugarà d'inici o decidirà dosificar esforços i situar així Mikel Oyarzabal, autor del gol contra Suïssa.

Ucraïna també afronta el partit amb un munt de baixes. Està sense els porters habituals i juga el veterà Bushchan, mentre que han caigut per lesió Zinchenko i Malinovskiy.