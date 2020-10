El Llagostera rep l'Ejea amb Pitu de titular

El Llagostera rep aquesta tarda (17.30) l'Ejea a la Copa Federació condicionat per les lesions (Magallán i Manchón), i reservant futbolistes per obrir diumenge la lliga de Segona B contra l'Andorra. «El partit havia de ser dilluns i dissabte ens van dir que no podia ser, i que tampoc ens deixaven dimarts, que era festa a Llagostera, pels embolics que tenen pels horaris amb LaLliga», lamentava Oriol Alsina. A més, l'horari del partit, 2/4 de 6 de la tarda, també ha sigut imposat. «La gent a aquella hora treballa i no està per anar a futbol», va afegir. Pitu serà titular, segons va avançar el tècnic, tot i que encara no està per disputar els 90 minuts. La resta de l'alineació inclourà segurament futbolistes amb poca participació a la Copa Catalunya i d'altres que no hagin de ser titulars diumenge.

Alsina no li fa fàstics a la Copa Federació, perquè, si bé la prioritat és la lliga, «estem tan mancats de recursos econòmics que el premi que ens pot donar el torneig és molt bo: si superem tres rondes passarem a la Copa del Rei i ens podrem enfrontar a un Primera». Però, com deia el tècnic, una cosa hauria sigut jugar dilluns, com estava previst inicialment, que no pas avui, a mitja setmana del debut en la lliga, després d'una pretemporada llarguíssima i venint d'un confinament. A més, els blaugranes ja van competir també divendres, contra l'Hospitalet, a la final de la Copa Catalunya. En cas de superar ronda, el següent rival del Llagostera seria el Nàstic, que va eliminar dissabte l'Ebre amb un triomf per 0-2.

L'Ejea és un equip de Segona B, com els blaugranes, amb qui ja havien coincidit al grup III. Aquesta temporada amb la reformulació de la categoria els aragonesos han quedat situats al grup 2B, al costat d'altres equips de Navarra i La Rioja. Si el Llagostera obre la lliga diumenge que ve contra l'Andorra, l'Ejea també té partit el cap de setmana, en el seu cas, debutant al camp del Tudelano.