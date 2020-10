Espanya paga cara la manca d'encert en la rematada a Ucraïna

Espanya va perdre un partit un any i onze mesos després, la primera derrota a la Lliga de Nacions i de la seva història davant una Ucraïna plena de baixes, que va castigar amb una bona acció de Tsygankov la falta d'un golejador que premiés un domini improductiu del combinat de Luis Enrique.

Mentre creix Gerard Moreno i s'espera l'evolució d'Álvaro Morata, a Kíev el partit va demanar a crits un punta dels que no hi havia al camp ni a la banqueta. Va guanyar verticalitat Espanya amb l'aposta de Luis Enrique, ajuntant l'electricitat d'Adama amb el desequilibri que genera Ansu, però no hi va haver rematador.

Després d'una primera part de gran superioritat dels visitants i ocasions de gol per a Rodrigo, a la represa els locals van igualar el partit i quan només quedava un quart d'hora per al final, una defensa poc segura acompanyada per un greu error de De Gea va permetre el gol d'Ucraïna, que Espanya no va poder igualar.