Les competicions territorials i de base s'aturaran un mínim de 15 dies

La Generalitat ha decidit aturar, per un mínim de quinze dies, totes les competicions esportives que depenguin de les federacions catalanes en un intent de frenar l'augment de contagis pel coronavirus. La decisió es va prendre ahir en una reunió celebrada entre la UFEC, totes les federacions esportives catalanes, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras. El Procicat farà avui mateix l'anunci per tal que pugui entrar en vigor el proper cap de setmana, tot i que ahir ja era de domini públic a la majoria de clubs. Amb aquesta decisió es volen evitar desplaçaments davant l'empitjorament de les dades de la pandèmia.

En futbol, per exemple, la suspensió de competicions començarà a tenir afectació a partir de Primera Catalana i s'estendrà també en el futbol base, que a Girona havia d'arrencar aquest cap de setmana. També està previst que comencin les lligues de Segona B i Tercera, que en aquest cas no es veuran afectades per la normativa perquè depenen de la Federació Espanyola. La Generalitat prohibeix els partits, siguin oficials o amistosos, però no els entrenaments, que es podran seguir fent. La Federació Catalana ja va fer ahir mateix un comunicat acatant la decisió, malgrat que des de l'inici de la temporada s'han jugat més de 17.500 partits sota el seu eixopluc «i la covid-19 no ha resultat un impediment, perquè la incidència global d'ajornaments per motiu del virus ha estat molt petita». Tan bon punt la mesura sigui oficial, la Federació anunciarà de quina manera es reformulen els calendaris per recuperar les dues jornades que es perdran.

Aquesta serà, segons la UFEC, una de les mesures que el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) anunciarà avui dins de les restriccions severes que prepara la Generalitat per contenir el brot de coronavirus dels últims dies. En la reunió d'ahir Gerard Figueras va explicar als representants federatius que «l'empitjorament de les dades de contagis es produeix perquè els caps de setmana hi ha una mobilitat familiar fora dels municipis que incrementa molt el risc», i que aturant les competicions territorials i de base miraran de corregir-ho.

En d'altres esports com el bàsquet i l'handbol, els partits de l'Spar Girona, el Bàsquet Girona, el Bordils i el Sarrià (que diumenge a Burgos va haver de jugar amb mascareta) no han de tenir cap afectació per la decisió de la Generalitat, tot i que està per veure si es permet, com fins ara, l'accés de públic als pavellons. L'Uni ha de jugar diumenge a Fontajau contra el Saragossa (12 h), i a la tarda, en el mateix escenari, el projecte de Marc Gasol s'estrena a la LEB Or davant l'Alacant. També juguen a casa els dos equips d'handbol. Ho faran dissabte, el Sarrià contra l'Eivissa (20.30 h) i el Bordils davant del Teucro (19.30 h).