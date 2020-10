Raúl Garrido creu que l'Olot està «preparat» per engegar la lliga

Els amistosos, el provar coses i el donar minuts a tots els jugadors ha acabat. Diumenge que ve, per fi, comença una nova temporada de Segona Divisió B després d'un període de temps atípic i d'haver finalitzat el curs passat de manera extraordinària degut a la pandèmia de la covid-19. L'Olot visitarà diumenge a les 12 del migdia el Cornellà en el que serà el tret de sortida dels garrotxins en el nou format de la categoria de bronze. L'entrenador olotí Raúl Garrido és optimista amb l'obertura d'aquest nou any tot i haver de jugar contra un equip que va estar entre els millors conjunts de Segona B. «Estem en bona línia i preparats per començar la lliga», comentava dissabte un Garrido que ha vist com els seus homes superaven aquest cap de setmana un dels favorits de Tercera com és el Terrassa (2-1) i després d'haver vençut un dels millors equips de Segona B com és l'Andorra per 2-0.