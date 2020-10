Quartararo aconsegueix la «pole» a casa i Viñales sortirà cinquè a Le Mans

Maverick Viñales (Yamaha) començarà el Gran Premi de França de MotoGP que es disputa al circuit de Le Mans des de la segona línia de la graella. El pilot de Roses, va acabar cinquè a la sessió de qualificació ahir i compartirà fila amb el britànic Cal Crutchlow (Honda), quart) i l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), sisè.

Va ser el pilot local, Fabio Quartararo (Yamaha) qui es va fer amb la pole position a casa després de marcar un temps d'1:31.315 i sortirà des de la primera posició. D'aquesta manera, partirà amb avantatge respecte els seus inmediats perseguidors en la lluita pel títol del campionat Mundial. Joan Mir (Suzuki), segon del Mundial, no es va poder classificar per la Q2 i sortirà des de la catorzena posició, mentre que Viñales ho farà des de la cinquena.

Quartararo, el més ràpid de les quatre sessions d'entrenaments lliures, va tornar a comandar en la sessió definitiva, en la qual va superar per dues dècimes i en l'últim moment el temps de l'austrlià Jack Miller (Ducati), qui l'acompanyarà en la primera línia de la graella juntament amb l'italià Danilo Petrucci (Ducati), tercer.

Amb la primera posició d'ahir, Quartararo es converteix en el primer francès en fer una pole a Le Mans des que ho va aconseguir Zarco, i firma la seva novena primera posició de sortida en la categoria reina i la tercera d'aquest any. Així, tindrà l'oportunitat de ampliar el seu avantatge en el Mundial, que domina per 8 punts de marge sobre Joan Mir i 18 sobre Maverick Viñales.

Precisament, el balear va donar el primer ensurt de la jornada a Le Mans en la categoria reina, quan va patir una caiguda que va frustrar la seva classificació directa per a la Q2. Podi en les dues últimes curses, Mir va haver de passar per la Q1, però no va poder aconseguir el bitllet per lluitar per la pole i començarà catorzè.

L'italià Franco Morbidelli va marcar un temps d'1:32.393 que es va convertir en el primer temps de referència de la sessió, però ben aviat Quartararo li agafaria el relleu. Només Miller, quan faltaven 24 segons, va aconseguir robar-li la posició de privilegi, encara que el pilot francès va aprofitar la seva última volta llençada per firmar la pole a casa seva.

A més, Pol Espargaró (KTM) començarà vuitè, metre que la resta de pilots espanyols no van aconseguir superar la Q1. Mir sortirà catorzè, just per davant d'Aleix Espargaró (Aprilia) i Àlex Rins (Suzuki). Per la seva banda, Àlex Márquez ho farà des de la divuitena plaça de la graella.



Albert Arenas, segon en Moto3

Per la seva banda, el pilot gironí de Moto3, Albert Arenas (KTM), començarà el Gran Premi de França des de la segona posició i buscarà recuperar el lideratge del Mundial perdut fa dues setmanes a Montmeló. I és que l'actual líder del campionat, el japonés Ai Ogura (Honda,), va patir una caiguda sense conseqüències quan faltavan tres minuts per finalizar la sessió sense haver pogut marcar temps. Així, el japonés partirà setzè i haurà de remuntar posicions si vol mantir el lideratge de la general.

Va ser Jaume Masià (Honda) qui, per tan sols 20 mil·lèsimes, va superar a Arenas. El valencià va aconseguir un temps d'1:41.399. Tercar, ja a 4 dècimes del gironí, sortirà el britànic John Mcphee (Honda) i completarà la línia Raul Fernández (KTM).