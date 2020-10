El Palamós no passa de l'empat sense gols contra el Tona en la segona jornada

A la primera meitat els palamosins van lluitar contra la tramuntana i encara que ho van intentar van mostrar una inoperància total en atac no disposant de cap ocasió clara per marcar. Al minut seixanta-dos el Palamós es va quedar amb un home menys al terreny de joc després de l'expulsió de Viadé, per doble targeta groga, i els palamosins no van acabar de trobar el seu lloc en un partit on Quinti i la mala punteria dels visitants van fer un favor al Palamós. El proper partit serà dissabte 17 d'octubre a les 16 hores contra el Bescanó.