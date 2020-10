Oyarzabal aprofita un error defensiu de Suïssa per mantenir Espanya com a líder

La selecció espanyola de futbol va sumar tres nous punts a la Lliga de Nacions de la UEFA després de derrotar anit a l'Estadi Alfredo Di Stéfano per un treballat 1-0 a Suïssa, un rival que va plantejar un duel aspre i que no va permetre un duel gens inspirat als de Luis Enrique Martínez.

No va ser un partit brillant de la 'Roja', que després de la golejada a Ucraïna de l'anterior jornada li va costar molt més desarmar l'ordenat i físic entramat del seu rival, aguerrit i que només va clavar el genoll víctima d'un error propi, encara que tampoc va inquietar gaire a David de Gea. La selecció va millorar en la segona part i va tenir les millors oportunitats, però no va poder respirar fins al xiulet final.

Com era d'esperar, Espanya es va trobar amb un partit molt incòmode. Luis Enrique va sorprendre amb una alineació molt ofensiva amb Dani Olmo més a prop de Busquets i Merino, i Ansu Fati, Ferran Torres i Oyarzabal, amb aquest últim fent de 'fals 9' entre els tres poderosos i disciplinats centrals rivals.

Amb el partit enredat en les imprecisions de tots dos, la selecció va trobar una ajuda inesperada per obrir el marcador al quart d'hora de joc. Un error en la sortida de pilota suïssa provocat per Sommer, va acabar amb l'esfèrica franca al cor de l'àrea perquè Oyarzabal no perdonés l'1-0, una acció que no va calmar l'intens ritme de la trobada.

Els locals van continuar sense trobar el seu joc més combinatiu i creatiu, encara que amb el pas dels minuts i gràcies a la feina de Merino, Busquets i els dos centrals, el xoc gairebé sempre ja va tenir una única direcció. De tota manera, només hi va haver una ocasió més, abans de la mitja hora, amb un gran cop de cap de Ferran Torres, situat en punta pràcticament des del gol, i gran aturada del porter visitant.

El descans va portar una millora en el futbol ofensiu d'Espanya, que va trobar més vies pels costats per fer mal. Espanya, tot i això, no va trobar cap més gol que li permetés viure amb calma i sense aclaparaments. Això sí, es manté líder d'aquest grup abans de visitar dimarts que ve Ucraïna.