«Amb el poder ofensiu que tenim, hauríem d'haver guanyat el duel»

Pep Lluís Martí va sortir resignat del partit que es va disputar ahir a Butarque. L'exentrenador del Girona no va poder guanyar la partida als de Francisco, tot i tenir una de les millors plantilles de Segona A. «L'error del gol i la manca d'encert ens han costat el partit. No m'ha agradat l'equip a la primera part. És culpa meva perquè soc jo qui els obliga a sortir amb la pilota des del darrere. Ho assumeixo i analitzaré si potser és millor tenir més seguretat al mig del camp», va reconèixer el tècnic del Leganés.

Martí va dir que «hem tingut moltes ocasions per endur-nos algun punt», però que els seus futbolistes no van estar «equilibrats en moments putuals». «L'equip ha de ser més compacte i ser capaç de guanyar els duels inidividuals per tenir continuïtat en el joc», afegia.

També va valorar la situació actual del Girona, sense gaire entusiasme a respondre, i ho va fer en castellà malgrat que se li va preguntar en català. «El Girona estarà en el seu procés, no ho puc evaluar. Hem sigut superiors a la segona part i la primera part ha estat molt igualada. Ens han guanyat en les segones jugades, però tot i així les ocasions clares han estat nostres. Amb el poder ofensiu que tenim el més normal hauria estat endur-nos el partit», va comentar.