Marc Gasol podria deixar l'NBA per tornar al Barcelona

Marc Gasol podria tornar a jugar al Barça. Almenys així ho apuntava ahir el diari Sport, recollint un article de la coneguda periodista de l' ESPN Jackie McMullan on explicava que l'actual president del Bàsquet Girona podria deixar els Toronto Raptors, de l'NBA, i fitxar pels blaugrana. Així, Sarunas Jasikevicius posaria la cirereta del pastís en el seu nou projecte, al qual, precisament, li falta un 5. Un altre aspecte seria el tema econòmic, i és que l'entitat blaugrana no podria apropar-se als gairebé 20 milions de dòlars que ha cobrat aquesta temporada el jugador nascut a Sant Boi.

McMullan afirmava que Gasol, després d'haver guanyat l'anell la temporada passada amb el conjunt canadenc, estaria pensant a tornar a casa, prop de la seva família en aquests temps de pandèmia. I és que si hi ha una cosa que caracteritza l'actual pivot dels Toronto Raptors és ser una persona molt familiar i a qui li agrada passar temps amb els seus fills. De fet, des de la franquícia canadenca han afirmat que Gasol no va estar còmode a la «bombolla» d'Orlando tenint la família lluny i sense poder tenir contacte amb la seva dona ni els fills. Gasol va ser dissabte a Balaguer seguint la final de la Lliga Catalana LEB Or que es va endur el Girona.

D'altra banda, Marca apunta que el futur del pivot de 35 anys continuaria sent als Estats Units, a un equip com Los Angeles Clippers, on busquen un jugador veterà. De fet, el seu propi entrenador, Nick Nurse, va afirmar quan va anar de comentarista en el cinquè partit de les Finals de l'NBA entre Los Angeles Lakers i Miami Heat, que el més probable era que Gasol marxés de Toronto, tot i no saber-ne el destí.