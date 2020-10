L'Olot tanca la pretemporada amb una victòria contra el Terrassa

L'Olot tanca l'actual pretemporada després de superar per la mínima (2-1) un Terrassa que es va avançar en el marcador gràcies a un gol de Mico. L'egarenc va aprofitar una bona centrada en un servei de cantonada per introduir l'esfèrica al fons de la porteria olotina. Un miratge, però. Dos minuts més tard una canonada que va tocar el pal de Blázquez va significar les taules en el marcador. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la repressa, Raúl Garrido va sacsejar la banqueta amb l'objectiu de vèncer l'enfrontament. El gol de la victòria va arribar tard, però va fer-ho. A un quart d'hora per què l'àrbitre decretés el final del duel, el davanter Juan Delgado va aprofitar una cavalcada d'Escoruela per posar el 2-1 definitiu. Aquest triomf, sumat al de l'Andorra (2-0), dona ales a un Olot que encetarà la lliga de Segona B el proper diumenge 18 al camp del Cornellà (12 h).