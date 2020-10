Lewis Hamilton s'iguala amb un mite

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) es va emportar ahir la victòria en el Gran Premi d'Eifel. Un triomf que li permet igualar els 91 aconseguits pel mític Michael Schumacher a la Fórmula 1. Així, el britànic i l'alemany empaten al capdavant de la classificació de pilots amb més victòries de la història. Mentrestant, el madrileny Carlos Sainz (McLaren) va acabar la cursa en cinquena posició després d'arrencar des del desè lloc.

En un circuit emblemàtic com el de Nürburginc, l'anglès va pujar un esglaó més a l'Olimp del «Gran Circ» després de desaprofitar la seva primera oportunitat fa dues setmanes a Sochi per una sanció -per assajar dues sortides fora de la zona autoritzada per la FIA. Ara, Hamilton també veu com se li posa de cara el camí cap al seu setè títol mundial, amb el qual també empataria amb Schumacher.

Hamilton va aprofitar la retirada del seu company d'equip, Valtteri Bottas, per sumar 25 punts més que ell per la lluita pel títol. Ara, el britànic té 69 punts més que el finlandès quan falten sis proves per acabar la temporada. D'altra banda, l'holandès Max Verstappen (Red Bull) va creuar la línia de meta amb segona posició, a 4 segons i mig de Hamilton. Va completar el podi Daniel Ricciardo (Renault), qui va fer el primer podi de l'escudaria francesa des de 2011, quan Nick Heidfeld va pujar al podi a Malàsia. Ricciardo no ho va tenir fàcil, ja que el mexicà Sergio Pérez (Racing Point), qui va acabar quart, va lluitar pel podi fins al final.

Per la seva part, el madrileny Carlos Sainz va completar una gran cursa i es va beneficiar del caos que va regnar a Nürburgring a partir de l'equador de la cursa, amb la retirada per un fall hidràulic del Renault del francès Esteban Ocon. A més, va resistir les embestides del gal Pierre Gasly (AlphaTauri) en les últimes voltes i va creuar línia d'arribada a menys d'un segon del madrileny.