El corredor de l'Israel Start-up Nation Alex Dowsett va vèncer en l'etapa 8 de la ronda italiana després d'aprofitar un moment de desconnexió en la fuga per atacar en solitari a falta de 18 quilòmetres per acabar la jornada. En el dia d'ahir també va destacar l'abandonament de Simon Yates per positiu en covid-19. Amb aquesta baixa el Giro perd un dels grans favorits per la lluita de la maglia rosa i fa que el nom de Vincenzo Nibali soni amb més força que mai.