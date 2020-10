El Lleida posarà a prova la fiabilitat del Girona amb la Lliga Catalana en joc

El Bàsquet Girona és un club molt jove i amb encara molt poques batalles per explicar. I, per tant, qualsevol oportunitat de guanyar un títol no es pot deixar, com la Lliga Catalana de LEB Or d'aquesta tarda a Balaguer (18.00, Esport 3). La Lliga Catalana és un d'aquells títols que pot ser un «partit més de pretemporada», per l'equip que perd la final; o un «títol oficial que fa molta il·lusió pel que representa pel país», per qui la guanya. I, d'entrada, Carles Marco es vol apuntar a aquesta segona opció recordant que «molts de nosaltres no hem guanyat mai títols a LEB Or i ens hem de prendre el partit amb la tensió que requereix per preparar bé l'inici com per competir des de ja en un partit que és oficial».

A una setmana de l'inici de Lliga a LEB Or contra el potent Alacant a Fontajau, diumenge 18 d'octubre a les sis de la tarda, i amb un ni mes i mig de treball de pretemporada a la motxilla, el Bàsquet Girona es jugarà la Lliga Catalana que és, precisament, l'únic equip de LEB Or amb què s'ha enfrontat en els seus quatre partits de preparació, tots quatre resolts amb victòria. «El Lleida ha jugat bastants partits després del que va jugar contra ells i nosaltres, en canvi, fa gairebé 15 dies sense gairebé competir i en tenim ganes, sense que això vulgui dir que nosaltres no hem entrenat bé i que estem millorant», explica Carles Marco que, d'entrada, té clar que el partit d'avui a Balaguer serà «diferent» del duel del passat 20 de setembre a Banyoles.

Aquell dia els gironins van guanyar 81-75 amb Aleix Font de màxim anotador (19 punts) en un partit molt igualat que no es va decidir fins a un minut del final. Albert Sàbat va anotar un triple per posar un 79-72 que els lleidatans ja no varen poder capgirar. Amb un clàssic del bàsquet espanyol a les banquetes, Gustavo Aranzana, el Lleida compta amb Antonio Hester, el curs passat amb els gironins a LEB Plata, i amb més jugadors prou interessants com com els interiors Mirza Bulic i Michael Buchanan, l'anotador dominicà Eddy Polanco, el base Kaspars Vecvagars, que estava l'any passat amb Marco a Palència, Adrián Chapela o el veterà Miquel Feliu. En els últims dies, el Lleida ha derrotat en amistosos equips de LEB Or com Castelló o Osca. «Hem vist com el Lleida guanyava la mitja part de 17 i de 30 punts a Castelló i a Osca i això ens ha de fer estar atents perquè nosaltres no hem entrat bé en cap dels partits i és un tema a millorar», avisava ahir Carles Marcó comparant els dos últims partits dels lleidatans amb els del seu equip, contra equips de LEB Plata com Prat o Pardinyes, que van acabar amb victòries però jugant millor en les segones meitats: «Els inicis de partit marquen una mica el ritme i, encara que és cert, que després ho podem canviar com hem fet en els dos últims partits és important que comencem a jugar bé 40 minuts i no 25».