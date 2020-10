Al Llagostera li surt creu

El Llagostera va quedar-se amb la mel als llavis de poder aixecar el primer títol de la seva història després de veure com la sort li girava l'esquena en la loteria dels penals i l'Hospitalet s'enduia la la Copa Catalunya. El conjunt gironí va contenir els molts intents dels riberencs i va estar viu i amb opcions durant tot moment fins arribar al final del partit amb empat sense gols. Sense pròrroga, els penals van dictar sentència i els d'Oriol Alsina, ahir, no van tenir el dia. Un especialista com Pitu va fallar el seu i també ho va fer Monreal abans que Diego González enviés al travesser el llançament decisiu

El Llagostera es va mostrar molt sòlid i ben plantat al camp només començar. Guiu i Èric Jiménez buscaven les pessigolles a la defensa barcelonina, molt segura. Les ocasions més clares però, van ser per l'Hospitalet, primer mitjançant Salinas i, després, Aguilera. Jorquera també va veure com li anul·laven un gol per fora de joc. El Llagostera va saber patir -fins i tot Diego González va haver de salvar sobre la ratlla un gol cantat- per arribar als penals. Tanmateix, la jugada no li va sortir bé i l'errada de Diego González va suposar el títol per l'Hospitalet.