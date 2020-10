Tornen a Roses les sessions del programa d'inclusió social de la Fundació Barça

A partir del proper 20 d'octubre, infants i joves de Roses podran gaudir una temporada més del programa de la Fundació Barça, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses i de la Diputació de Girona, i que treballa la inclusió social mitjançant la pràctica esportiva. Enguany, el programa s'obre a infants de 8 a 16 anys, ampliant la franja d'edat dels participants. Les inscripcions es faran el 15 d'octubre

El nombre total de places de què disposa aquest any l'activitat és de 60. Cal tenir en compte que les mesures d'aforament i seguretat anticovid han fet reduir el nombre de participants a cada sessió. Davant aquesta necessitat, s'ha optat per reduir el nombre de sessions setmanals que realitzava cada participant, que fins a l'any passat eren 2, per una d'única. D'aquesta manera, es garanteix que puguin continuar gaudint de l'activitat una seixantena de nens i nenes, igual que en les passades edicions.

Una important novetat és l'ampliació de la franja d'edats dels participants, que passa a ser de 8 a 16 anys, mentre que fins ara estava limitada a infants i joves de 10 a 16 anys. El programa es realitzarà a partir del 20 d'octubre, els dimarts i dijous de 17 a 19 h a l'Estadi Mas Oliva. Cada sessió comptarà amb 30 participants distribuïts per edats, fet que permetrà mantenir les distàncies de seguretat i fer l'activitat de manera segura.

Una setmana abans de l'inici, dimarts 13 d'octubre, l'organització ofereix una presentació a les 17 h. a l'Estadi per informar les famílies de l'activitat i facilitar la documentació necessària per fer la inscripció, que es farà efectiva el 15 d'octubre. Les famílies que no puguin assistir poden posar-se en contacte per correu electrònic: futbolnetroses@gmail.com.



L'activitat física com a eix vertebrador

El programa de la Fundació Barça té per objectiu principal l'educació en valors fent servir com a eix vertebrador l'activitat física. L'adquisició i consolidació de valors socials com l'esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l'ambició, són els objectius buscats amb aquest programa.

L'atracció que genera la pràctica de l'activitat física i l'esport entre les nenes i els nens, unit amb la imatge del FC Barcelona arreu del món, facilita que els infants en situació de vulnerabilitat social participin del projecte i, a través de la pràctica de l'esport, puguin aprendre i adquirir una sèrie d'hàbits de convivència indispensables en el seu procés de socialització.

L'equip educatiu amb què comptarà l'activitat aquest any és el mateix de la temporada passada, per la qual cosa tots els seus integrants compten amb formació i experiència en el projecte. A més, aquest any han rebut també formació específica relacionada amb mesures de seguretat CoVID-19.