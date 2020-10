El GEiEG Uni enceta la seva segona temporada a LF-2

Núria Bagaria i Júlia Soler amb l'Spar Girona i Laura Méndez amb el Bembibre; tres jugadores que la temporada passada van jugar al GEiEG Uni de Lliga Femenina-2 i que van tenir minuts a Lliga Femenina-1 en els partits del darrer cap de setmana. Una prova, i no és l'única, que el debut de les grupistes a la segona màxima categoria del bàsquet estatal va servir per demostrar que, tot i ser molt joves, les jugadores que entrenava Joan Pau Torralba tenien nivell per competir bé en una categoria semiprofessional, o professional del tot en alguns equips. Abans que el confinament aturés la competició, el GEiEG Uni tenia la permanència més que assolida i ara, en la seva segona experiència a la categoria, mantenir-se i formar jugadores tornarà a ser l'objectiu amb l'afegit que, a banda de Júlia Soler (Spar Girona) i Laura Méndez (Bembibre), tampoc no hi seran Aina Martín ni Fatou Cissé, que han fitxat per Barakaldo i Castelló, respectivament), a banda de Janina Pairó o Alba Coma.

«La filosofia és la mateixa, competir al màxim cada partit amb jugadores de la casa -menys un parell, totes ho són-, i crec que si ho vam aconseguir l'any passat aquest ho podrem tornar a fer si treballem», explica el tècnic, Joan Pau Torralba, que per compensar les baixes ha apel·lat a la casa amb dues veteranes que tornen al primer equip, Carla Jou i Anna Jodar, amb el retorn de la saltenca Clàudia Morente després d'uns anys als Estats Units i l'arribada de Claudia Martínez, una suïssa de només 18 anys que ha aterrat a la ciutat per intentar progressar en el món del bàsquet. A elles, encara que de moment no pugui jugar, s'hi afegirà la pivot de Blanes Iho López que, després del seu pas pels Estats Units, ha tornat a l'Uni i jugarà cedida al GEiEG un cop es recuperi de les lesions que va patir en un accident de trànsit. Així, jugadores com Núria Bagaria, la capitana Vane González o la pivot de Roses Laia Moya, habitual des de fa temps als entrenaments del primer equip de l'Uni, aportarien l'experiència de l'any passat a Lliga Femenina-2 al costat d'Helena Condom, Faustine Parra o Mireia Daura que va arribar en el tram final de la darrera lliga.

La pretemporada, i l'inici de la temporada, no ha estat fàcil per al GEiEG Uni. Per començar, un positiu per covid-19 va obligar l'equip a fer uns de confinament i, després, la FEB va suspendre la primera jornada de lliga. Així, el debut arribarà demà, dissabte, al pavelló Lluís Bachs (aforament limitat) contra el Viladecans (18.15), amb molt poc rodatge pel que fa a partits. «Només hem pogut jugar un partit de Lliga Catalana (derrota contra Mataró) i cap amistós, però en les últimes setmanes hem anat treballant bé i cada cop tenim més clares les normes ofensives i defensives que volem aplicar; estem una mica a l'expectativa a veure com ens trobem en competició», explica Torralba abans de l'estrena contra un Viladecans que, tot i ser nou a la categoria, té jugadores amb molt recorregut com la pivot Marta Claret o la base Elena Silva.