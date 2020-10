La moció de censura, endavant

El precandidat a les eleccions a la presidència del Barça i alhora impulsor del vot de censura a l'actual mandatari i la seva junta , Jordi Farré, informava ahir que s'han aconseguit les 16.521 signatures necessàries per tirar endavant la votació per fer fora la directiva que lidera Josep Maria Bartomeu. La Mesa del Vot de Censura, de la qual Farré forma part, ha validat el mínim de signatures necessàries entre els 20.687 suports que van entregar els promotors de la moció. «Objectiu aconseguit!», va apuntar Farré. Així, es confirma que els socis de l'entitat votaran per fer fora, o no, Bartomeu i la seva junta. Un procés que l'entitat coneix perquè anteriorment ja s'ha provat d'emprendre cinc vegades, tot i que només dues van passar el tall.

La primera que va aconseguir l'objectiu va ser la pionera, impulsada per l' Elefant Blau el 1997 contra Josep Lluís Núñez. Entre les cares visibles de la plataforma hi va haver noms que més tard agafarien molt protagonisme en clau blaugrana com Joan Laporta (el responsable jurídic al costat de Sebastià Roca), Alfons Godall, Albert Vicens, Albert Perrín, Agustí Benedito o Jacint Borràs. Estaven convençuts que Núñez pretenia convertir el Barça en una Societat Anònima Esportiva, i aquest va ser el principal motiu per impulsar la moció. En la votació, que es va celebrar al març del 1998, Núñez va guanyar folgadament (24.863 van votar a favor de la seva continuïtat i 14.358 a favor de la seva dimissió) i va seguir presidint el Barcelona fins que va dimitir l'any 2000 com a conseqüència d'una crisi esportiva.

La segona moció de censura de la història del club que va aconseguir superar el tall de signatures la van patir alguns dels noms que havien tirat cap endavant la de Núñez. Aquesta va començar al maig del 2008, quan Laporta presidia el club i acabava d'encadenar dos anys en blanc. Els impulsors de la moció, Oriol Giralt i Christian Castellví, van considerar que aquesta deriva esportiva del club, juntament amb diferents temes extraesportius com la baixada del pantalons de president a l'aeroport del Prat o el seu comportament poc ètic a la llotja d'Old Trafford, eren suficients motius per dur-la a terme. El referèndum es va celebrar al juliol i els impulsors van estar molt a prop del 66,6% dels vots necessaris en contra de Laporta i la seva junta directiva perquè es veiessin obligats a deixar el comandament del club. Finalment van aconseguir 23.870 vots (un 60,6% el total). Aquesta xifra no va ser suficient per forçar la dimissió del president, forçant això sí la dimissió de vuit directius. Curiosament, un any després el Barça va conquerir el primer triplet de la seva història.

Ara els tres precandidats (Jordi Farré, Víctor Font i Lluís Fernández Alà) i els vuits grups d'opinió es troben davant l'objectiu d'aconseguir portar una moció fins a les últimes conseqüències per primera vegada en la història del club: guanyar el referèndum i així obligar Bartomeu i la seva directiva a marxar.