Nicolai Maniucov i Marc Alastuey van superar per 6-4, 6-4 i 6-4 Ferran Sala i David Díaz i es van proclamar Open Head celebrat al Pàdel Indoor Garrotxa. En categoria femenina les campiones de primera del Bronze van ser Anna Camacho i Anna Xifré, després d'imposar-se 6-3, 2-6 i 6-2 a la parella finalista Ariadna Jiménez i Bruna Banyeres. A Tercera masculina el títol va ser per Xavier Cufí i Josep Márquez, que es van imposar per 7-5 i 6-1 a Sergi Roca i Pol Ferres.