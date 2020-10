L'afició de l'Spar Girona també podria veure partits de l'Eurolliga a Fontajau

El virus i les restriccions sanitàries i de mobilitat no deixaran l'afició de l'Uni sense veure partits europeus. O això almenys és el que estan intentant els responsables de l'Spar Girona, que, després d'haver aconseguit que al voltant d'un miler d'abonats hagin pogut veure l'equip en lliga tant contra l'Estudiantes com el Gernika, ara tenen molt a prop la confirmació que, com a mínim, la fase prèvia contra el Sepsi romanès es jugarà a Girona. I que, en cas de superar-la, a la FIBA ja saben que tindran sobre la taula la candidatura gironina per acollir una de les bombolles amb Ekaterinburg, Schio i Riga. En principi, tant les prèvies com les bombolles serien amb públic perquè la FIBA ho deixa en mans de les autoritats locals i l'Uni ja té el permís per posar espectadors a Fontajau en lliga.

Un cop descartada, per les restriccions de mobilitat entre països provocada per la pandèmia, la possibilitat que l'Eurolliga es jugués amb el format normal de grups de vuit equips amb una lligueta a doble volta, la FIBA va establir que es farien quatre grups de quatre equips que jugarien dues bombolles de tres partits en cinc dies en un mateix escenari. La primera sèrie serà del 29 de novembre al 5 de desembre, i la segona, del 17 al 23 gener. Abans d'arribar a les bombolles, però, l'Spar Girona i tres equips més (el Sepsi romanès, el Miskolc hongarès i l'Izmit turc) han de jugar les eliminatòries prèvies que, en lloc de ser d'anada i tornada la darrera setmana de setembre, la FIBA va traslladar a partit únic el dimecres 28 d'octubre. I aquí és on entra en joc Fontajau.

La setmana passada la FIBA va preguntar a l'Spar Girona si volia organitzar les eliminatòries prèvies, tant la seva contra el Sepsi romanès com la d'entre el Miskolc hongarès i l'Izmit turc, en una proposta que va agradar a la gent de l'Uni que, per poc que tant el Procicat com l'Ajuntament ho vegi bé (que ho veuen, almenys el consistori gironí), respondran a la federació europea que endavant. De moment, el Miskolc hongarès i l'Izmit turc ja han deixat clar que no volen acollir aquestes prèvies i, un cop l'Spar Girona hagi dit que sí a la FIBA, només el Sepsi romanès, que fins ara no s'ha manifestat, podria aixecar la veu.

La idea de la FIBA seria convertir Fontajau en una mena de bombolla de tres dies, del dilluns 26 al dimecres 28, quan, a falta de concretar horaris, es jugarien en una mateixa tarda el Miskolc-Izmit i l'Spar Girona-Sepsi. L'arribada de tres equips de fora -ucraïnès, romanès i turc- que estarien de dilluns, o diumenge a la nit, a dijous a la ciutat també és ben vista a Girona perquè beneficiari el sector hoteler, un dels més castigats per la pandèmia. I, encara més, si es donés la doble circumstància que l'Spar Girona superés aquesta prèvia i aconseguís organitzar una de les dues bombolles posteriors, que són més dies (i, per tant, més habitacions d'hotel). Una victòria de l'Spar Girona contra el Sepsi romanès, un bon equip amb jugadores com la pivot nord-americana Rebecca Tobin, la seva compatriota Gardner o la montenegrina Jovana Pasic, posaria el conjunt d'Èric Surís en un dels nou subgrups de l'Eurolliga amb el potent Ekaterinburg, etern candidat al títol, el Riga letò i l'Schio. Arribats aquí, italianes i gironines seran els dos equips amb més números per acollir les bombolles per les restriccions de mobilitat que hi ha per viatjar a Rússia i a Letònia.