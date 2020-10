El futbol celebra cent anys a Castelló d'Empúries

El futbol celebra el seu centenari a Castelló d'Empúries en plena pandèmia, un condicionant que ha trastocat els plans commemoratius de l'aniversari. Després de planificar una exposició i un partit entre una selecció de jugadors de l'Esplais i l'Empuriabrava-Castelló amb els veterans del F.C. Barcelona, la situació actual impedeix celebrar aquestes activitats amb normalitat, deixant-les definitivament al calaix.

Tanmateix, des del consistori s'ha impulsat la reedició del llibre titulat El nostre futbol, una mirada retrospectiva de la història d'aquest esport al municipi des de l'any 1920 fins al 2015. El castelloní Manel Puig, autor de l'obra original publicada fa un lustre, ha estat el responsable d'actualitzar i documentar el passat del futbol a Castelló d'Empúries fins als nostres dies, una edició que veurà la llum abans d'acabar el 2020 per immortalitzar un camí que va començar ara fa cent anys. «El futbol a Castelló comença el 26 de setembre de l'any 1920, quan el Futbol Club Emporium disputa el primer partit oficial. Això no vol dir que no es jugués anteriorment, però la data oficial i el primer club són aquests», explica Puig. I és que gràcies a la tasca del castelloní, es va poder concretar una mica més aquesta data simbòlica, ja que en un petit llibre editat per commemorar el setanta-cinc aniversari, l'exalcalde Esteve Ripoll va situar l'origen l'any 1922. El que no ha variat és el primer club de la història del municipi, l'Emporium, que pertanyia al Centre Català. «Hem comptat amb fins a nou clubs de futbol diferents, començant per l'Emporium i acabant amb la segona etapa de l'Esplais i el nou Empuriabrava-Castelló. Entremig han passat moltes coses», valora.

La influència dels fets històrics i la societat han impregnat els diferents escenaris que ha viscut el futbol a Castelló, com per exemple la polaritat entre les ideologies de dretes i esquerres, la pausa obligada per la Guerra Civil espanyola o la influència de l'església. «El futbol ha anat de la mà amb la història del municipi i del país. Abans de la guerra, la societat estava dividida entre esquerres i dretes. Cada grup social tenia el seu ball, farmacèutic o metge, i l'esport no en va ser cap excepció. El Penya Ràpids seguia una ideologia d'esquerra i, des de l'església, es va fundar l'Esplais com a contrapunt», comenta Puig.

Des de la llaurada fins avui

El futbol a Castelló va viure un altre parèntesi més enllà del conflicte civil a Espanya. El camp on es practicava fou propietat de Martín Serra Solatges (el Rescloser) i estava situat al costat mateix de la finca de la família Planas «Ca la Maresa». L'any 1954, el rector mossèn Salvador Pagès va desatendre un deute pendent de tres anualitats (9.000 pessetes) i, tot i la intenció de fer el pagament per part de voluntaris, Serra es va negar a cobrar de ningú que no fos el rector. Així doncs, aquest conflicte personal va acabar amb el llaurat del camp i el compliment de l'amenaça de Serra, i el poble es va quedar sense espai per jugar a futbol, si no era al sorral de la Muga. «És un capítol molt típic d'aquella època. El conflicte personal entre el senyor Serra i el mossèn va acabar amb el camp de futbol», valora Puig.

L'any 1971 es materialitza el camp del nucli urbà, una localització que perdura fins avui dia. L'Esplais va obrir llavors la seva segona etapa de vida, arribant a assolir l'ascens a Preferent la temporada 1998-99. Un any i mig després, els problemes econòmics van enfonsar l'equip a meitat de curs, quan es va fundar el CE Empuriabrava l'any 2000. El club va viure fins al 2015, moment de la refundació amb el nom d'Empuriabrava-Castelló. Els dos clubs conviuen al municipi donant continuïtat a una història que va començar a forjar-se l'any 1920 i que segueix fins als nostres dies.

Nou etapes diferents amb clubs de futbol a Castelló

El pioner va ser el FC Emporium (1920-30), seguit per Penya Ràpids (1932-36), Esplais (1934-36), CD Castelló (1940-47), AC Castelló (1946-56), BP Castelló (1957-61), CAAD (1961-70), l'Esplais des del 1971, FC Empuriabrava (2000-15) i el nou Empuriabrava-Castelló a partir de l'any 2015.