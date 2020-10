Isidre Esteve pilotarà per primera vegada en competició el seu nou Toyota Hilux Overdrive, amb el qual participarà en el proper Dakar 2021. Ho farà a partir de dijous en el nou Andalusia Ral·li, que viurà l'esperada posada de llarg del Repsol Rally Team. «Em moro de ganes per estrenar aquest projecte tan il·lusionant», confessa el lleidatà, que tindrà com a copilot el calongí Txema Villalobos. El Ral·li Andalusia substitueix al calendari el del Marroc.