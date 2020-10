Cristiano Ronaldo examina l'efecte Ansu Fati a la nova Espanya

La selecció espanyola de futbol gaudeix aquest vespre d'una bona oportunitat per provar-se en el partit amistós que l'enfrontarà a Portugal a l'estadi José Alvalade de Lisboa (20.45, La1), on Luis Enrique mantindrà el seu nou bloc, amb Ansu Fati com a gran irrupció, enfront de l'equip capitanejat per Cristiano Ronaldo.

Aquest derbi ibèric arriba un mes després de l'arrencada de la segona etapa de Luis Enrique, que va tornar al càrrec amb un agònic empat a Alemanya (1-1), gràcies a l'inesperat José Luis Gayà, i una clara golejada davant Ucraïna (4- 0) amb Ansu Fati com a gran sensació en la seva estrena anotadora amb tot just 17 anys.

El del planter del Barça ha fet créixer encara més l'expectació amb el seu excel·lent inici a la Lliga, on surt a gol per partit després de les tres jornades que ha disputat el seu equip. «La realitat és que per poder jugar a la selecció haurà de seguir corrent», l'avisa en to afectuós el seleccionador, segur que podran generar «un clima de tranquil·litat» perquè Ansu creixi al ritme adequat.

Luis Enrique ha avançat que introduirà variacions en aquest amistós, abans dels dos partits oficials de la Lliga de Nacions que esperen a continuació davant de Suïssa (dissabte) i Ucraïna (dimarts). Per això, entre les possibilitats s'estudien el debut de José Campaña o les reaparicions de Sergio Canales o Dani Ceballos, les altres dues novetats a la llista.

A més, el duel pot ser important per a Kepa Arrizabalaga, que ha perdut la titularitat al Chelsea i en la selecció, i que pot tenir una oportunitat de reivindicació.