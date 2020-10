Chelsea Gray debutarà contra el Saragossa el diumenge 18 a les 12 del migdia

La nova base nord-americana Chelsea Gray arribarà aquest divendres a Girona, després d'uns dies de vacances un cop finalitzada la seva participació en la WNBA, però no serà a temps de viatjar amb la resta de l'equip a Canàries on aquest dissabte, les gironines visiten el Gran Canària. Així, Chelsea Gray debutarà en el partit contra el Casademont Saragossa a Fontajau de l'altre diumenge, 18 d'octubre. El partit es jugarà a les 12 del migdia per evitar coincidir amb el Bàsquet Girona - Alacant de LEB Or que serà a les sis de la tarda, també a Fontajau.