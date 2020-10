El Barça planteja als seus jugadors una nova rebaixa salarial pel coronavirus

El Barça està en «converses inicials» amb la plantilla del primer equip per rebaixar la massa salarial i adequar-la a la nova situació econòmica mundial, tot i que el vicepresident econòmic Jordi Moix va admetre que «no és una qüestió fàcil». En l'últim exercici, el club català va aconseguir una rebaixa del 6 per cent en la massa salarial dels jugadors, situada en 520 milions d'euros, la qual cosa es va reflectir en un estalvi d'uns 42 milions d'euros.

«Estem estudiant fórmules. Encara no hi ha hagut contactes formals, però tenint en compte l'estat actual de la indústria de el futbol, haurem de concretar mesures. Estem en això», va insistir Moix. Pel que fa a la possibilitat que la reducció salarial es pogués esmorteir amb un augment dels anys de contracte, com passa a la secció de bàsquet (Nikola Mirotic) i de futbol sala (Ferrao), Moix no va voler revelar si aquesta serà l'estratègia. «Hi ha una part de despeses que també podem ajustar», va afegir.

El directiu va aclarir que aquesta situació s'ha traslladat a les diferents àrees del club i per rebaixar en despeses operatives i de personal, «Pel que fa a l'àrea esportiva, hem tingut en compte els criteris marcats sempre per les secretaries tècniques. S'han pres decisions per consolidar operacions esportives i adequar-les a la situació actual», va dir el directiur que tampoc va voler referir-se a quant ha suposat en els comptes del club la marxa de Luis Suárez, Arturo Vidal o Ivan Rakitic en la massa salarial, tot i que l'estalvi és considerable. Segons diferents informacions, en el cas de l'uruguaià seva fitxa es situava en els 23,4 milions d'euros bruts anuals, Ivan Rakitic va percebre 13,3 milions d'euros bruts i Vidal al voltant dels nou. «Això pertany a la confidencialitat dels contractes. S'ha alliberat una massa salarial, però no només això, es tractava de renovar generacionalment a l'equip, prioritzant l'avaluació tècnica i futbolística a l'econòmica», va argumentar Jordi Moix.

En tot cas, a menors ingressos, menys despesa en salaris, ja que la ràtio està marcada per La Lliga. Per aquest motiu, sobre el pressupost per al pròxim curs que maneja el Barça (791 milions d'euros d'ingressos), el club podria gastar en salaris un màxim del 70 per cent d'aquesta xifra.