El Sevilla examina l'alegria del nou Barça de Ronald Koeman

Les bones sensacions del Barcelona de Ronald Koeman tenen aquesta nit al Camp Nou (21.00 hores) una altra prova exigent davant el Sevilla, que mesurarà la maduresa d'un projecte que va aprovar amb nota els dos primers exàmens de la temporada contra el Vila-real i el Celta.

Solidaritat, solidesa física i talent en atac. I això que davant el Vila-real i el Celta van jugar set jugadors titulars que van patir l'últim naufragi europeu. Koeman ha donat protagonisme a Ansu Fati, autor de tres gols en les dues primeres jornades, ha recuperat per a la causa Philippe Coutinho i, després d'un estiu mogut, sembla que Leo Messi ha pujat al vaixell.

El Sevilla serà el tercer i últim test abans de l'aturada per seleccions, sent el més complicat d'aquest primer tram, de manera que sumar un ple de 9 punts en els tres primers partits de Lliga donaria arguments als que creuen que hi ha motius per a l'esperança.

No s'esperen gaires canvis en l'alienació dels locals, més enllà de l'entrada de l'uruguaià Ronald Araujo en l'eix de la defensa pel sancionat Clément Lenglet, mentre que el lateral nord-americà Sergiño Dest, fitxat aquesta setmana, podria estrenar-se en una convocatòria, tot i que el Barça està a l'espera de poder tramitar la seva llicència.

Pel que fa al Sevilla, moltes de les seves visites al Camp Nou en els últims anys han acabat amb martiri. Lopetegui, que està sancionat, només té l'absència per minves físiques de l'internacional sub-21 Bryan Gil. L'entrenador sevillista no canviarà gaire el seu «onze» base, sabent que hi ha aturada de seleccions. En aquest 11, segurament, hi serà Ivan Rakitic, que afronta la seva segona etapa al conjunt andalús després de 6 temporades vestint la samarreta blaugrana.