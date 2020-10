Paula Badosa es classifica per als vuitens de final a Roland Garros

Paula Badosa va aconseguir ahir una històrica classificació per a vuitens de final de Roland Garros, després de derrotar la letona Jalena Ostapenko, guanyadora en 2017, a qui va derrotar per 6-4 i 6-3 en una hora i 22 minuts. La jugadora de Begur continua trencant marques en la que ja és la seva millor actuació en un gran, després d'haver derrotat tennistes amb millor rànquing. Després de la seva victòria, es va cobrir el cap amb la tovallola, per tractar de creure's la gesta que acabava d'aconseguir. La 87 del món ja ha superat a dues guanyadores de Gran eslam, ja que en la ronda anterior va vèncer l'estatunidenca Sloane Stephens, guanyadora de l'Obert dels Estats Units de 2017 i que va arribar a ser 3 del món. Badosa sembla haver elevat el seu nivell i bestiar en confiança amb victòries com aquesta, una experiència que li va servir contra Ostapenko, una rival que posa l'ànima en cada cop. La letona va desenvolupar el seu joc ofensiu, basat en la permanent cerca de cops guanyadors, un risc que la porta a viure permanent al caient de la navalla. Una tàctica que la va portar a guanyar el Roland Garros contra tot pronòstic fa tres anys. Però no sempre està encertada Ostapenko, que enfront de Badosa va cometre 43 errors, front 32 cops guanyadors. Enfront d'aquesta fúria, Badosa va mantenir la calma, es va aplicar per posar el seu ritme i obligar el seu contrincant a arriscar cada vegada més, fins que a poc a poc es va fer amb el partit. La seva següent rival serà l'alemanya Laura Siegemund, que es va classificar per als seus primers vuitens de final després de derrotar Petra Martic.