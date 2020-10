El Palafrugell, únic gironí en sumar un resultat positiu

El Palafrugell va ser l'únic representat gironí de l'OK Lliga que va aconseguir treure un resultat positiu en la segona jornada de lliga, en els tres equips gironins s'estrenaven com a locals.

Els blanc-i-negres van empatar davant el Mataró (3-3) en un partit on s'havien posat dues vegades per davant. Canet havia anotat el 2-1 quan faltaven 12 segons per al descans, però en el segon temps els visitants van donar la volta al marcador. Quan faltaven menys de dos minuts va aparèixer, de nou, Canet, per fer el 3-3 definitu.

Per contra, el Lloret va caure golejat davant el Barça per 2-10. Els blaugrana ja havien marxat al descans guanyant per 1-5 i en la represa van ampliar la diferència. D'altra banda, el Garatge Plana Girona també va ensopegar a casa davant el Reus Deportiu (4-8), en un partit igualat, almenys fins als últims 10 minuts, quan els visitants van fer dos gols consectius per posar el 4-7 en el marcador. Abans, els gironins s'havien aconseguit posar per davant en alguns moments (2-1 i 4-3).