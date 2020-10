El Girona va caure en el primer partit a casa de la temporada (1-4). El conjunt visitant es va avançar en el marcador al minut 8 i va ampliar l'avantatge quan en faltaven 3 per al descans. Tot i així, les gironines van anotar l'1-2 abans d'arribar a la mitja part, cosa que els donava opcions de cara als següents 25 minuts. Però la represa va ser per al Cerdanyola, que just començar la segona part va marcar l'1-3 i quan faltava 1 minut per al final va anotar l'1-4 definitiu.