Nadal destrossa Korda i avança als quarts de final de Roland Garros

El tennista mallorquí Rafa Nadal va avançar als quarts de final del Roland Garros, tercer Grand Slam de la temporada, després de superar en tres sets l'estatunidenc Sebastian Korda (6-1, 6-1 i 6-1), en un duel marcat pel vent i en el qual va firmar la seva victòria número 97 en el torneig parisenc.

En una Philipp-Chatrier amb sostre descobert i il·luminada pel sol, encara que amb un fort vent, el dotze vegades campió a París va tornar a exhibir el seu millor tennis i va confirmar la seva efectivitat després de guanyar el primer set en el torneig francès: s'ha emportat el partit les 88 vegades que ha començat guanyant.

El d'ahir no va ser un partit amb massa història i Nadal va destrossar el fill del mític Petr Korda, finalista de Roland Garros l'any 1992. Tot i així, l'estatunidenc va buscar la sorpresa en un joc inagural en el qual va forçar el de Manacor a defensar-se de dos breaks en contra. Solucionat aquest problema, Nadal va posar la directa i va enllaçar cinc jocs guanyat i va acabar el primer set amb un contundent 6-1, mateix resultat que el segon. En el tercer set, Korda va obligar Nadal a no relaxar-se i el mallorquí es va veure amb 2-0 en contra, tot i que va reaccionar i va acabar dominat el set per 6-2.

Ara, el mallorquí té a l'horitzó la seva victòria número 100 a París, cosa que aconseguiria si aconsegueix aixecar el seu tretzè trofeu del Roland Garros. La primera pedra en el camí serà als quarts de final, on se les veurà amb l'italià Jannik Sinner, número 75 del rànquing ATP. L'italià va donar la sorpresa ahir derrotant el número set del món, l'alemany Alexander Zverev.



Avui, torn per a Paula Badosa

Aquest matí (11 h) és el torn de la tennista de Begur Paula Badosa, qui disputarà per primer cop en la seva trajectòria esportiva uns vuitens d'un Grand Slam. Badosa, s'enfrontarà a l'alemanya, número 66 del rànquing mundial, Laura Siegemund, qui en la ronda anterior es va desfer de la croata Petra Martic en tres sets (7-6, 3-6 i 0-6). Badosa, destacava després del partit contra Ostapenko que «estic molt emocionada, ja que quan vaig arribar aquí no esperava arribar a la segona setmana».

La seva rival d'avui, Siegemund, de 32 anys, va destacar després del seu partit que «conec Badosa com a jugadora i sé que és bona en terra batuda», i també va afegir que «hem entrenat juntes algun cop i l'he vist jugar aquests últims dies i sembla que ha millorat molt en l'aspecte físic». En cas de victòria, la de Begur s'enfrontaria a la txeca Petra Kvitova o a la xinesa Shuai Zhang a quarts.