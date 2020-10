Estrena triomfant del Llagostera B contra un rival dur com el Vic

El filial del Llagostera va començar de la millor forma possible la Lliga. Els jugadors entrenats per Mario Fernández es van imposar per 3-2 a un dels rivals més durs de la categoria: el Vic. El partit es va posar de cara per als locals ben aviat amb el gol de Marouane al minut 2. Però vuit minuts més tard Peque empataria pel Vic. A la mitja hora els blaugrana es van tornar a avançar. A la represa, un gol en pròpia porteria dels visitant ampliava distàncies en el marcador, fins que Urri a poc per acabar el partit va posar el 3-2 definitiu.