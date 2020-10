La contundència de l'Spar Girona apaga el Gernika

La tarda de retrobaments a Fontajau va començar amb l'afició de l'Uni aplaudint dues exjugadores molt estimades a Girona, Rosó Buch i Nadia Colhado, i va acabar amb l'equip que entrena Èric Surís retrobant-se amb la seva millor versió en defensa, aquella que li va donar el títol de Lliga fa dos anys. Un equip que aclaparava els rivals en defensa, com el que ahir va deixar el Gernika amb només 26 punts en els tres primers quarts (60-41, al final), i en què va acabar destacant molt una jove pivot txeca que, per sorpresa fins i tot d'ella mateixa, va ser l'MVP d'aquella final contra el Perfumerías Avenida. Era la mateixa Julia Reisingerova que ahir, amb 20 punts i una sensació de ser difícilment aturable, va tornar a ser molt decisiva amargant la tarda a la seva excompanya Nadia Colhado.

Millor jugadora de la final del 2019, Julia Reisingerova va explotar en aquella seva primera temporada a l'Uni. La seva segona com a professional després del debut amb el Sant Adrià. I, ara, després d'un any a València on la txeca mai va aconseguir rendir com a Girona, Reisingerova ha tornat a Fontajau per tornar a brillar amb llum pròpia en un equip que, quan arribi Chelsea Gray i Sonja Vasic i vagi recuperant més la confiança, encara hauria d'anar a més. De moment, però, ahir l'Spar Girona va deixar sense capacitat de resposta un dels millors equips de la Lliga.

Reisingerova és una pivot molt gran, difícil d'aturar prop de cistella, i que a sobre té molt talent i bona mà per finalitzar. El seu impacte en el joc és evident però si, com va passar ahir, en els minuts que descansa el seu relleu no deixa de produir, els rivals ja no tenen res a fer. En el primer descans de Reisingerova, la lituana Giedre Labuckiene va aparèixer per anotar 8 punts amb una activitat a sota de les dues cistelles que va marcar les rimeres diferències (19-10). I això per no parlar del luxe de tenir al costat de Reisingerova i Labuckine una «quatre» com Maria Araújo, capaç d'agafar 9 rebots (8 a la primera meitat) . El físic de l'Uni va complicar molt, per no dir que gairebé el va desactivar del tot, el joc ofensiu del Gernika, que amb Nadia Colhado condicionada per les faltes intentant defensar a Reisingerova i amb Rosó Buch molt més nerviosa del que ella hauria volgut, se les va veure de tots colors a l'hora d'anotar.

Al descans, el partit estava molt més sentenciat del que demostrava el 30-16 en el marcador, de fet la diferència de valoració era de 38 a 1, aviat l'Uni es va posar més de vint punts per sobre en el marcador amb el protagonisme ofensiu de la sueca Frida Eldebrink (un exemple de rendiment immediat, ahir 14 punts i la jugadora que més minuts està en pista en aquest inici de temporada tot i ser nova). Amb el 52-26 del tercer quart el partit ja s'havia acabat. En el darrer, repartiment de minuts, intercanvi de cistelles, i 60-41 al final.