El Bisbal guanya el Quart i jugarà els quarts de final de la Lliga Catalana EBA

El Sol Gironès Bisbal es va classificar ahir per als quarts de final de la Lliga Catalana EBA -on s'enfrontarà al guanyador del partit d'avui amb els dos equips de Mataró- després de derrotar, en el derbi gironí, el Quart, a la seva pista, per 49-58 amb 21 punts de Xevi Torrent. Un partit on els bisbalencs sabien que guanyant accedien a la següent ronda. En canvi, els locals necessitaven vèncer per 23 punts de diferència per assaltar la primera posició del grup, que fins ahir ocupava el Vic.

Els locals van sortir endollats, concients que havien de treballar de valent si volien passar de ronda. Per això, van sortir intensos en defensa i no van deixar que els visitants anotessin fins passats set minuts de joc. En canvi, els conjunt entrenat per Carles Ribot ja havia fet un parcial de 9-0 abans que els bisbalencs anotessin per primer cop. Així, al final dels primers 10 minuts l'avantatge era de 12 punts a favor del Quart (15-3). Un resultat que no valia a un ni altre equip, ja que el beneficiat, en aquells moments era el Vic.

Però no va trigar el conjunt de Francesc Senpau a refer-se del mal primer període i amb un contundent parcial de (9-23) capgiria el marcador abans d'arribar a la mitja part. Al descans, s'hi va arribar amb empat a 26 i els visitants havien donat símptomes de trobar-se millor a la pista en el segon període. I així va ser, ja que a partir del 31-32 els de Ribot ja no es tronarien a posar per davant. En canvi, els de Senpau anirien obrint forat fins a arribar a un màxim avantatge d'11 punts en l'equador de l'últim període (40-51). Tot i així, el Quart no va llençar la tovallola i amb un parcial de 9-2 va voler posar emoció el partit, quan la diferència baixava només a 4 punts (49-53). I va arribar el moment de jugar-se el partit des de la línia de tir lliure, i els visitants no va fallar, mentre que els locals provaven, sense sort, ficar-se dins el partit amb un triple. Així, es va arribar al final amb un avantatage de 8 punts pel Bisbal (50-58) que es va classificar per als quarts de final.