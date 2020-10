Sergi Roberto relleva a última hora el lesionat Carvajal a la nova llista de Luis Enrique

Els migcampistes José Campaña (Llevant), Sergio Canales (Betis) i Dani Ceballos (Arsenal) són les principals novetats en la llista de seleccionador de futbol, Luis Enrique Martínez, per als tres pròxims partits d'octubre. A la llista també hi destaquen les absències de Thiago Alcántara (per COVID-19) i Marco Asensio, a més de la forçada per lesió de Carvajal, rellevat a última hora per Sergi Roberto. Espanya s'enfrontarà en partit amistós amb Portugal, el dia 7 d'octubre a Lisboa, i posteriorment afrontarà dos duels oficials de la Lliga de Nacions contra Suïssa (10) i Ucraïna (13).

PORTERS: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea) i Unai Simón (Athletic). DEFENSES: Navas (Sevilla), Sergi Roberto (Barça), Ramos (Madrid), Torres (Vila-real), Llorente (Leeds), Gayá (València), Reguilón (Tottenham) i Eric García (Manchester City). MIGCAMPISTES: Fabián Ruiz (Nàpols), Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Merino (Reial Societat), Ceballos (Arsenal), Canales (Betis) i Campaña (Llevant). DAVANTERS: Rodrigo Moreno (Leeds), Oyarzabal (Reial Societat), Traoré (Wolverhampton), Olmo (Leipzig), Ansu Fati (Barça), Moreno (Vila-real) i Ferran Torres (Manchester City).