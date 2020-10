Un rival desfermat que tornarà a lluitar per sorprendre els més grans

Un rigorosíssim penal en l'últim minut del polèmic partit contra el Deportivo de la Corunya de la darrera jornada de la temproada passada va deixar el Fuenlabrada sense poder disputar la fase d'ascens a Primera Divisió (2-1). El bitllet al final va ser per a l'Elx, que seria qui pujaria superant el Girona a la final. El conjunt madrileny va ser el focus de moltes crítiques per haver viatjat a la Corunya per jugar tenint un brot de COVID-19 a la plantilla. El partit no es va jugar i el Dépor va baixar sense poder-hi fer res. Un cop els madrilenys van tenir prou jugadors recuperats i tant la Lliga com la Federació van donar el vistiplau a la celebració del partit, el gol de penal de Beauvue va deixar el Fuenla sense somni.

La temporada, tanmateix, havia estat excel·lent per a un equip que debutava a Segona A i que es va plantar a les portes del play-off. Enguany, ja no serà cap sorpresa veure el Fuenlabrada rondant per la part alta. Els madrilenys continuen amb José Ramón Sandoval a la banqueta i s'han reforçat amb jugadors de qualitat i molt interessants per tornar a intentar donar la sorpresa. L'equip manté bona part del bloc del curs passat i ha recuperat Sekou Gassama. També han arribat l'altempordanès Pol VAlentín (València Mestalla), Aguado i Moi Delgado (Valladolid), Álex Mula (Màlaga), Kanté (LeMans), Feullasier (Madrid Castella) o Fuentes (Alianza Lima). La joventut i fam dels nous barrejada amb la veterania dels veterans Iribas, Juanma Marrero, Cristóbal i la qualitat de Ciss i Nteka fan del Fuenlabrada un rival temible per a un Girona molt tendre, encara en construcció.