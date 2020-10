Rafael Nadal continua embalat a Roland Garros i ahir va superar per la via ràpida l'italià Stefano Travaglia en la tercera ronda, per plantar-se a vuitens. Nadal es va imposar per 1-6, 4-6 i 0-6 amb una facilitat sorprenent.

D'altra banda, avui la gironina Paula Badosa, campiona júnior de Roland Garros el 2015, s'enfrontarà per un lloc a vuitens de final a la letona Jalena Ostapenko, guanyadora del torneig el 2017. «És una rival que conec bé, molt agressiva, que busca guanyar els punts a dos tirs, a destruir, a portar la iniciativa, amb molt talent i molt guanyadora», va dir Badosa.