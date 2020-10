Planes nega que negociïn el traspàs de Dembélé al United

El secretari tècnic del Barcelona Ramon Planes va assegura ahir que no hi ha cap negociació amb el Manchester United per Ousmane Dembélé després que alguns mitjans de comunicació especulessin amb la possible sortida d'aquest futbolista.

A més, va indicar que «segurament» hauran de «reforçar la posició de central per la lesió de Samuel Umtiti» i que hauran de «lluitar per portar aquest jugador» en els quatre dies que queden de mercat de fitxatges. Però va afegir que «el Barcelona no fitxarà per fitxar i d'aquí a poc s'obrirà una altra vegada el mercat». Sobre Todibo va dir que hi ha diversos clubs europeus interessats i que és probable que acabi marxant.