Els clubs han de decidir avui si s'aprova l'ús de casc en els partits d'hoquei

Els clubs catalans d'hoquei sobre patins decidiran avui a l'assemblea general de la Federació Catalana de Patinatge (FCP) si s'aprova l'ús obligatori de casc en totes les seves competicions.

La cita, que es farà de forma telemàtica per raons de seguretat derivades de la pandèmia de la covid-19, té en l'ús d'aquesta protecció el seu punt més important, després d'homologar-se un casc específic per a l'hoquei, i l'objectiu és que sigui obligatori a partir de la temporada 2020-21, i voluntari per a l'actual.

El model de casc serà lleuger, amb un màxim de 750 grams de pes, i tindrà fins a tres talles diferents.