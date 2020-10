52 SEGONS: el vol més curt per a un salt en paracaigudes intencionat a Empuriabrava

El paracaigudista Bruno Brokken segueix innovant en el món del paracaigudisme i aquesta vegada ho ha fet realitzant un salt en paracaigudes en el mínim temps d'ascens posible. Ho ha aconseguit utilitzant l'avió de paracaigudisme amb la velocitat d'ascens més ràpida d'Europa, el Beech 99, pilotat per l'expert pilot de paracaigudisme Eduard Simó. Aquest avió forma part de la flota permanent que disposa Skydive Empuriabrava per realitzar les seves activitats i en tan sols 52 segons l'avió es va enlairar i va arribar a l'alçada perquè Brokken pogués saltar i aconseguir el vol més curt per a un salt intencionat que mai s'ha fet.

Bruno Brokken, paracaigudista professional amb gairebé 40 anys de carrera, va realitzar el seu primer salt en el 1980 i set anys després, va aterrar des de la seva Bèlgica natal a les costes assolellades d'Empuriabrava, la que va convertir en la seva nova llar fins al dia d'avui. El 1987 ja portava més de 1000 salts a l'esquena i es va introduir professionalment en l'esport treballant per Skydive Empuriabrava, que, per aquest llavors, ja era pionera en la instrucció del curs de paracaigudisme (AFF) i Salts Tandem a Europa. Al 1988 va començar la seva carrera com a càmera professional de paracaigudisme. Des de 1992 que va guanyar el seu primer campionat de món, ha participat en gran nombre de rècords i esdeveniments d'escala mundial. La seva destacada trajectòria com a 'cameraman' s'ha convertit en una de les més referenciades en el món del paracaigudisme.

Amb Skydive Empuriabrava ha treballat capturant una infinitat d'imatges amb les seves càmeres professionals acoblades al seu cap, per a nombroses produccions i anuncis de primeres marques mundials. A més aquest any ha estat reconegut al museu internacional de paracaigudisme "Hall of Fame".