El Madrid, sense Ramos, ha de remuntar un 1-2 al City per seguir viu a Europa

El Madrid necessita signar a l'Etihad Stadium (21.00 Mov. Liga de Campeones) una remuntada inèdita en una eliminatòria de la Lliga de Campions, després de perdre l'anada al Bernabéu (1-2), contra el City de Pep Guardiola. Els citizen tenen el compte pendent de triomfar en la competició de major prestigi de clubs. Zidane no pot comptar amb Ramos, sancionat, Mariano, confinat amb covid-19, mentre que Bale i James van quedar-se a Madrid per decisió tàctica. Per part britànica, Guardiola té la sensible baixa d'Agüero, lesionat. Per altra banda, el de Santpedor va revelar que Èric Garcia no vol renovar i el seu futur podria estar lligat al Barça.