El pivot Oriol Masmiquel afegeix experiència a la plantilla del Sarrià

El Sarrià continua la planificació de la segona temporada a Divisió d'Honor Plata. El club dona el tret de sortida a la pretemporada aquesta setmana amb algunes cares noves per a Salva Puig. Conegudes ja les arribades d'Aleix Toro (Burgos), Aleix Martínez (Calella) i el retorn de Guillem Lozano, ahir es va concretar l'alta d'Oriol Masmiquel. El pivot, de 33 anys, s'incorpora després d'un temps aturat. Masmiquel ja havia jugat amb anterioritat al Sarrià a Lliga Nacional, així com també al Bordils a Plata.

El curs 20-21 serà ben diferent de l'anterior arran de la reestructuració que ha fet la Federació. Cal recordar que la Plata ha quedat dividida en dos grups de 10 per compensar l'augment d'equips que va provocar l'aturada del curs passat per la pandèmia, on no hi va haver descensos. El nou sistema de competició estableix que es jugarà una primera fase a doble volta. Els cinc primers de cada grup disputaran una segona fase pel títol, mentre que els cinc últims en jugaran una altra per la permanència. La segona fase també es jugarà a doble volta, però s'arrossegaran els resultats de la primera contra els rivals del mateix grup. Els dos primers del grup pel títol pujaran a Asobal mentre que, en el de la salvació hi haurà, en principi, cinc descensos.