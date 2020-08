Oriol Servià esgota les opcions de poder ser a les 500 Milles d'Indianàpolis

La setmana que ve els amants del motor i la benzina tenen una cita ineludible amb una de les clàssiques de cada any: les 500 milles d'Indianàpolis. Una prova que no fallarà a la cita malgrat la pandèmia i arribarà enguany a 104a edició. De moment, la cita té confirmats 31 pilots dels 33 que hi participaran. Entre els confirmats hi és Fernando Alonso, el vallesà Àlex Palou o Takuma Sato, entre d'altres.

A les places vacants hi aspira Oriol Servià, que ha vist com perdia un dels seus patrocinadors principals i ara no té assegurat un lloc a la popular prova. El pilot de Pals va anunciar a les xarxes socials que necessita una petita empenta econòmica per poder garantir-se un vehicle a Indianàpolis. «No tinc plaça confirmada per la Indy500 però hi soc a prop. Amb un patrocini addicional hi seré. El patrocinador tindrà una gran repercussió a la inversió. Sabeu que guanyaré algun dia... Per què no enguany?», va piular a Twitter. Segons Marca, a Servià li ha caigut el patrocini d'una estrena cinematogràfica d'aquest estiu, que s'ha ajornat per la pandèmia.

Servià, de 46 anys, acumula deu participacions a la prova amb un quart lloc com a millor posició el 2012. Els principals competidors de Servià per un dels volants que resten per adjudicar són James Davison i Sefan Wilson.